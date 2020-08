Il Pallone d’oro non si assegna, Lewandowski sincero: “a chi sarebbe dovuto andare se non a me?” (Di sabato 29 agosto 2020) Un 2020 stratosferico per Lewandowski: il giocatore del Bayern Monaco è riuscito ad aggiudicarsi le vittorie in tutti i tornei disputati, diventando anche il capocannoniere di tutti i campionati. Ciliegina sulla torta è stata la vittoria in Champions League, nella finale vinta contro il PSG. La stagione, però, per Lewandowski termina con un’amarissima delusione: non sarà assegnato il Pallone d’oro. Pool/Getty Images“A chi avrei dato il Pallone d’Oro? A me stesso. Con il Bayern Monaco abbiamo vinto tutto. Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League. Sono stato il capocannoniere. Ovviamente la pressione su un altro giocatore magari era più forte. Ma con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto ... Leggi su sportfair

