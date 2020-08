Hamilton con un peso nel cuore, Bottas e Verstappen pronti ad una bella lotta: le parole dei protagonisti delle qualifiche di Spa (Di sabato 29 agosto 2020) Sesta pole position in Belgio per Lewis Hamilton e 93ª in carriera: il britannico della Mercedes ha dominato in Q3 segnando un tempo stratosferico e lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Un sabato tristissimo, con la scomparsa di Chadwick Boseman al quale Hamilton ha voluto dedicare il risultato ottenuto in pista. Pool/Getty Images“Oggi una sessione molto molto pulita, ogni giro è andato sempre migliorando, abbiamo fatto tantissimo lavoro sullo sfondo, ma oggi è una pole davvero importante per me, mi sono svegliato leggendo la notizia più triste che potessi immaginare con la scomparsa di Chadwick, è stata un’annata pesante per tutti noi, mi ha colpito molto questa notizia, non è stato sempice trovare la concentrazione ma ... Leggi su sportfair

