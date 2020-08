Hamann: «Messi al Bayern Monaco? Avrebbe poco senso prenderlo» (Di sabato 29 agosto 2020) Dietmar Hamann ha parlato ai microfoni di Sky Germania di un eventuale trasferimento di Leo Messi al Bayern Monaco Dietmar Hamann, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Germania di Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni: «Da tifoso, mi piacerebbe vedere Messi al Bayern, ma per me non è realistico. Perché per quanto possa sembrare stupido, un trasferimento di Messi Avrebbe poco senso per il Bayern in questo momento!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Hamann avverte il Bayern: “Prendere Messi ora non avrebbe senso” - #Hamann #avverte #Bayern: #“Prendere - ItaSportPress : Hamann avverte il Bayern: 'Prendere Messi ora non avrebbe senso' - - notiziasportiva : #Messi al #Bayern? Hamann dice no: “Non avrebbe senso” -

Ultime Notizie dalla rete : Hamann Messi Messi al Bayern? Hamann dice no: "Non avrebbe senso" Goal.com Messi al Bayern? Hamann dice no: "Non avrebbe senso"

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere più forte di tutti, per questo il suo ex giocatore non vedrebbe bene l'argentino alla corte di Flick.

Messi al Bayern? "Da noi non avrebbe senso"

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere più forte di tutti, per questo il suo ex giocatore non vedrebbe bene l'argentino alla corte di Flick. Ha giocato in alcune delle più grandi squadre del mondo, ...

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere più forte di tutti, per questo il suo ex giocatore non vedrebbe bene l'argentino alla corte di Flick.Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere più forte di tutti, per questo il suo ex giocatore non vedrebbe bene l'argentino alla corte di Flick. Ha giocato in alcune delle più grandi squadre del mondo, ...