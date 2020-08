Flavio Briatore: “Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto” (Di sabato 29 agosto 2020) “Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto“. Giornalisti e fotografi sono assiepati davanti a casa di Daniela Santanché dove Flavio Briatore, dimesso dall’ospedale San Raffaele, trascorrerà l’isolamento come previsto in caso di covid-19. Le regole di sicurezza sanitaria impongono infatti all’imprenditore di rimanere a Milano e di non poter raggiungere Montecarlo, dove vive. E se all’inizio Briatore ha cercato di non rispondere alla domande dei giornalisti, alla fine ha ceduto: “Sto bene”. E poi, in tono sarcastico, ha aggiunto: “Fate attenzione che vi attacco tutto”. L'articolo Flavio Briatore: “Non avvicinatevi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

