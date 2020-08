Enrico Montesano: la pandemia "è un'operazione di falsificazione della verità" (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) L'attore Enrico Montesano ha criticato il governo di Giuseppe Conte leggendo alcuni brani del libro di Giorgio Agamben che parla di 'falsificazioni della realtà' per quanto riguarda la situazione attuale. Enrico Montesano critica duramente il governo Conte leggendo alcuni brani del libro A che punto siamo? L'epidemia come politica di Giorgio Agamben. Con questo reading in VIDEO, l'attore contesta le decisioni prese dal nostro Esecutivo durante e dopo il lockdown. Enrico Montesano è sempre stato impegnato politicamente anche se spesso ha cambiato posizioni: da socialista passò nelle file del PD di Occhetto, e dopo essersi dimesso dal Parlamento Europeo si avvicinò ad Alleanza Nazionale per poi simpatizzare per ... Leggi su movieplayer

