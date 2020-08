Dzeko ha l'accordo con la Juve, ma De Laurentiis rischia di far saltare tutto: le ultime (Di sabato 29 agosto 2020) La Juventus ha ormai raggiunto un accordo con la Roma per il passaggio di Dzeko alla corte del nuovo mister bianconero Andrea Pirlo. Leggi su 90min

GoalItalia : Giovedì l'agente di Dzeko ha trovato l'accordo con la Juventus ?? [?? Corriere dello Sport] - AlfredoPedulla : #Under-#Napoli: accordo totale. Ora dipende da #Dzeko-#Milik - Gazzetta_it : #Dzeko sì o no? La #Juventus ha già l’accordo e #Milik apre alla #Roma - dico_marco : La #Juventus trova l'accordo per #Dzeko e #Kean ed il trend di oggi è #messi alla juve? Da Juventino non ci credo.… - davideinno85 : RT @CMJuve18: ???? Per Edin #Dzeko valutazione tra i 16 e i 18 milioni di euro. La #Juventus in queste ore sta ragionando e non si esclude la… -