Djokovic trionfa a New York, battuto Raonic in tre set (Di sabato 29 agosto 2020) NEW York, Stati Uniti, - Novak Djokovic ha vinto il torneo Atp 'Western & Southern Open', piegando in finale il canadese Milos Raonic con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Il serbo, numero uno del mondo, ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : #Djokovic trionfa a #NewYork, battuto #Raonic in tre set ???? - zazoomblog : Masters 1000 Cincinnati 2020 Djokovic alieno: rimonta Raonic e trionfa in finale - #Masters #Cincinnati #Djokovic… - RSIsport : ?????? Novak Djokovic ha vinto a Cincinnati e ha eguagliato il record di Rafael Nadal di 35 titoli nei Masters 1000… - livetennisit : Novak Djokovic non sa più perdere. Il serbo trionfa anche a Cincinnati - zazoomblog : Masters 1000 Cincinnati 2020 Djokovic alieno: rimonta Raonic e trionfa in finale - #Masters #Cincinnati #Djokovic -