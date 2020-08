De Laurentiis: “Coppa Italia giusto compenso per una stagione partita male” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDal ritiro del Napoli a Castel di Sangro torna a parlare il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di ‘VideoCittàNews’, commentando i primi giorni in Abruzzo. Ritiro – “Ero venuto qui in avanscoperta, è stato amore al primo istante: ho trovato della gente estremamente organizzata, colta. Una cultura di impresa che non è così semplice trovare ovunque. Ho trovato strutture alberghiere di livello, con impianti sportivi estremamente funzionali per il ritiro di una squadra come il Napoli che ha a disposizione 36 giocatori. Tre campi in erba, un palazzetto dello sport, un campo in erba sintetica e un ristorante innovativo come Nico Romito”. Abruzzo – “Ho trovato una regione con dei vini straordinari. La gente parla di tante città estere, ma devo dire che qui si ... Leggi su anteprima24

SeEarn : RT @NCN_it: #VIDEO – #DELAURENTIIS: «LA COPPA ITALIA UN PASSAPORTO PER TORNARE IN EUROPA. #ABRUZZO? TERRA STRAORDINARIA» #ADL #Napoli #Cas… - salvione : De Laurentiis: 'La Coppa Italia ha risollevato la stagione del Napoli' - saimon83ful : @scar15385 @_Bitw_n_10 Che pezzo di merda de Laurentiis i suoi tifosi vanno a seguire la squadra per sostenerla anc… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'La Coppa Italia un giusto compenso per la nostra stagione': Aurelio De Laurentiis, presiden… - sportli26181512 : De Laurentiis: 'La Coppa Italia ha risollevato la stagione del #Napoli': Il presidente azzurro, in Abruzzo con la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Coppa Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone