Covid in Costa Smeralda, chiude anche il Phi Beach (Di sabato 29 agosto 2020) Covid in Costa Smeralda. Annullate le regate.Solinas,accordo tamponi con tutte le Regioni. Al Phi Beach di Baja Sardinia sono risultati positivi al Coronavirus 21 dipendenti. Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, uno dei più frequentati della Costa Smeralda, sono stati ufficializzati oggi. Le persone contagiate sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all’isolamento fiduciario ai loro domicili in Gallura. Per la maggior parte sono lavoratori non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall’Ats durante il loro periodo di isolamento. Il Phi Beach ha chiuso i battenti anticipatamente ieri, proprio a causa dei casi di contagio che sono stati riscontrati tra i membri dello ... Leggi su limemagazine.eu

