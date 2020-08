Ballando, Barbara Bouchet in pista a 77 anni: la reazione di Alessandro Borghese (Di sabato 29 agosto 2020) Barbara Bouchet è pronta ad affrontare la sfida di Ballando con le Stelle e svela la reazione di Alessandro Borghese. L’attrice 77enne ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci e sarà sulla pista da ballo dello show in coppia con Stefano Oradei. Icona del cinema anni Ottanta e attrice di successo, Barbara non teme i giudizi della giuria di Ballando con le Stelle. “Assolutamente no – ha chiarito a Visto -. È vero che non sto davanti ad una giuria da quando avevo 15 anni, all’epoca era in occasione di un concorso di bellezza, ma non ho alcun timore. Sono convinta di quello che sto facendo e vi prometto, darò il meglio di me stessa. Vi ... Leggi su dilei

infoitcultura : Ballando con le stelle 2020, Barbara Bouchet, tifo Alessandro Borghese - gossipblogit : Ballando con le stelle 2020, Barbara Bouchet: 'Mio figlio Alessandro Borghese farà il tifo per me' - zazoomblog : Ballando con le stelle 2020 Barbara Bouchet: Mio figlio Alessandro Borghese farà il tifo per me - #Ballando… - toysblogit : Ballando con le stelle 2020, Barbara Bouchet: 'Mio figlio Alessandro Borghese farà il tifo… - infoitcultura : Ballando con le Stelle coronavirus, Barbara Bouchet: “Tutti negativi” -