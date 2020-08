Ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 1000 i migranti all'hotspot (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. A decine i 'barchini', in arrivo principalmente dalla Tunisia, si riversano, facilitati anche dal bel tempo, sulle spiagge dell'isola, da Cala Creta al molo Madonnina. Sempre più problematica la situazione nell'hotspot: il numero degli 'ospiti' ha superato quota mille attestandosi per ora a 1080 anche se hanno preso il via i primi trasferimenti. In giornata è partita una prima tranche con 55 persone. Nelle ultime ore ad arrivare sulle coste dell''avamposto' italiano nel Mediterraneo sono state 3 imbarcazioni: un barchino, con una ventina di persone a bordo, è stato avvistato e soccorso dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. Altre due piccole imbarcazioni, con a bordo complessivamente 19 tunisini, sono arrivate ... Leggi su agi

