WRC 9 : ecco svelate le nuovissime auto d’epoca (Di venerdì 28 agosto 2020) È arrivato il nuovo aggiornamento di WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship e con lui le nuove auto d’epoca. Andiamo a scoprirle L’ultima edizione sarà disponibile il 3 settembre 2020. Possiamo ammirare un totale di 15 auto classiche che hanno tutte lasciato il segno nella storia vincendo almeno una volta i titoli mondiali dei piloti o dei costruttori del WRC. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. WRC 9: vediamo tutte le novità della nuova edizione Molte di queste auto provengono da un’epoca in cui gli aiuti alla guida high-tech non erano disponibili e richiedono abilità di guida molto specifiche. I giocatori potranno guidare auto iconiche come la Porsche 911 GT3 RS RGT (997), che è una delle auto più difficili da ... Leggi su tuttotek

