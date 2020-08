Vito Taverna, dal cavallo bianco di Felce azzurra a 'Poesie nel cassetto' (Di venerdì 28 agosto 2020) Perseveranza, leggerezza, un certo culto dell'amicizia da legare a sogni larghi. In Vito Taverna , grande maestro della pubblicità ora novantenne, questi ingredienti sono coltivati e miscelati con una ... Leggi su lanazione

Arezzo, 28 agosto 2020 - Perseveranza, leggerezza, un certo culto dell'amicizia da legare a sogni larghi. In Vito Taverna, grande maestro della pubblicità ora novantenne, questi ingredienti sono colti ...

"Poesie nel cassetto" a Sorci E domani il concerto di Brizzi

Vito Taverna (nella foto), grande maestro della pubblicità (sua l’idea di far correre il cavallo bianco della Vidal), ogni anno chiama a raccolta scrittori, poeti, artisti per la rassegna "Poesie nel ...

