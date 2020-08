Uomini e Donne, Pamela Barretta stronca Enzo Capo: “Morto di fama!” (Di venerdì 28 agosto 2020) Pamela Barretta, dopo la registrazione di ieri di Uomini e Donne, ha stroncato Enzo Capo su Instagram definendolo un morto di fama. Pamela Barretta è stata una delle protagoniste della prima registrazione di questa nuova stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è stata chiamata in studio per avere un nuovo, … L'articolo Uomini e Donne, Pamela Barretta stronca Enzo Capo: “Morto di fama!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - annetteakuma : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… - giuseppebertolu : RT @NestSilvia: Un pensiero per le donne e gli uomini che non sanno cosa votare perché #Renzi non ha dichiarato cosa vota #IoVotoNO -