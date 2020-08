Tottenham, Mourinho vuole il suo pupillo Diego Costa (Di venerdì 28 agosto 2020) José Mourinho avrebbe fatto una richiesta alla dirigenza del Tottenham: Diego Costa. Lo Special One, stando a quanto riporta il Mirror, rivorrebbe il suo pupillo in squadra per rinforzare la rosa in vista della prossima annata.Mourinho vuole Diego Costa e lo chiamacaption id="attachment 1013573" align="alignnone" width="597" Mourinho Diego Costa (getty images)/captionIl tabloid inglese è sicuro: Mourinho è disposto a tutto pur di riavere l'attaccante già allenato ai tempi del Chelsea. Il portoghese si sarebbe mosso in prima persona chiamando Diego Costa che sembra destinato a dire addio all'Atletico Madrid. ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho Tottenham, Mourinho richiama un fedelissimo Virgilio Sport Zaniolo, la Roma dice no a Mourinho e prepara una sorpresa

La Roma non accetta di trattare la cessione di Nicolò Zaniolo. Per nessuna cifra. L’indicazione giunta da Friedkin è stata precisa: Zaniolo e Pellegrini non sono sul mercato. Per il giovane azzurro il ...

Calciomercato Roma, Zaniolo tra Tottenham e rinnovo: le ultime

Il calciomercato della Roma non vede nella lista dei partenti Nicolò Zaniolo. Nessun dubbio sulla permanenza del numero 22 giallorosso. La lista delle squadre interessate al calciatore giallorosso è m ...

