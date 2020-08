Thom Yorke si sposa in Italia con Dajana Roncione: data e location delle nozze del leader dei Radiohead (Di venerdì 28 agosto 2020) Thom Yorke si sposa in Italia e ha scelto una location esclusiva per il giorno del sì. La sua storia d'amore con Dajana Roncione è nata nel 2016, poco tempo dopo la separazione dalla moglie Rachel Owen che proprio nel 2016 morì di tumore ad appena 48 anni. La location scelta dal frontman dei Radiohead sarà Villa Valguarnera, il complesso storico di Bagheria (Palermo) scelto da Ferzan Ozpetek per il film La Dea Fortuna (2019) e prima ancora da Dacia Maraini per il film L'Amore Coniugale (1970). La data scelta per le nozze è il 19 settembre 2020 e la lista degli invitati è ancora segreta. Si sa solamente che a fronte dell'emergenza COVID-19 il numero dei ... Leggi su optimagazine

