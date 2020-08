TeamFordzillaP1: nasce la racing car virtuale creata da Ford e i giocatori (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel corso della Gamescom 2020, Ford ha svelato la sua TeamFordzillaP1, racing car virtuale creata dal suo team con l’aiuto dei giocatori su Twitter Durante l’edizione 2020 della Gamescom, Ford e il suo team di eSport hanno svelato un’esclusiva racing car virtuale, creata con l’aiuto dei giocatori su Twitter. Ispirata al design della Ford GT, TeamFordzilla P1 farà il suo debutto nel 2021 in un popolare gioco di corse non ancora svelato. Ford TeamFordzillaP1: come è nato il design dell’esclusiva racing car Ford ha ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : TeamFordzillaP1 nasce TeamFordzillaP1: nasce la racing car virtuale creata da Ford e i giocatori tuttoteK TeamFordzillaP1: nasce la racing car virtuale creata da Ford e i giocatori

Nel corso della Gamescom 2020, Ford ha svelato la sua TeamFordzillaP1, racing car virtuale creata dal suo team con l’aiuto dei giocatori su Twitter Durante l’edizione 2020 della Gamescom, Ford e il su ...

Nel corso della Gamescom 2020, Ford ha svelato la sua TeamFordzillaP1, racing car virtuale creata dal suo team con l’aiuto dei giocatori su Twitter Durante l’edizione 2020 della Gamescom, Ford e il su ...