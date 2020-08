Scuola, Vincenzo De Luca: “Si apre solo se tutto il personale scolastico fa il test” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, frena sulla riapertura delle scuole il 14 settembre e annuncia 180 nuovi contagi da Covid. “Oggi registriamo 180 nuovi contagi, che sono il risultato della catena di contagi che abbiamo ricostruito nei giorni scorsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di … Leggi su 2anews

