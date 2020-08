Sabrina Beccalli, possibile svolta grazie ai resti nell’auto della 39enne (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo 13 giorni dalla scomparsa, resta ancora un mistero la ormai data per certa morte di Sabrina Beccalli, 39enne di Crema. Dopo la sparizione, è stato un susseguirsi di strani elementi, dall’auto bruciata alle ossa di animale rinvenute dentro, fino all’arresto dell’amico Alessandro Pasini. Proprio da quei resti in auto ora potrebbe arrivare la svolta nel caso. Malore o tentata violenza sessuale? Due le ipotesi che circondano la scomparsa di Sabrina Beccalli. A portare avanti la prima, però, è lo stesso Alessandro Pasini, l’uomo immortalato a bordo dell’auto dell’amica e dal quale la stessa avrebbe passato la serata del 14 agosto, quando a tarda notte qualcuno l’avrebbe sentita gridare. Per Pasini, ... Leggi su thesocialpost

