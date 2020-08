Roma, schianto tra un'auto e un'ambulanza: tre feriti gravi (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono tre i feriti , tutti trasportati in ospedale in codice rosso , a causa di uno schianto tra un'automobile e un'ambulanza , a Roma . L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 su via Casilina, ... Leggi su leggo

Sono tre i feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso, a causa di uno schianto tra un'automobile e un'ambulanza, a Roma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 su via Casilina, all'i ...

Incidente in scooter, muore ras del clan Di Lauro

Secondo una prima ricostruzione, Todisco era in sella allo scooter quando si è schiantato contro alcune auto parcheggiate nel Rione dei Fiori, a Secondigliano. Il passeggero che era con lui ha riporta ...

Secondo una prima ricostruzione, Todisco era in sella allo scooter quando si è schiantato contro alcune auto parcheggiate nel Rione dei Fiori, a Secondigliano. Il passeggero che era con lui ha riporta ...