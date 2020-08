Ranieri: “Pirlo grande giocatore, ma non è detto diventi grande allenatore. Sulla mia Samp…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Carico, sincero e pronto ad una nuova stagione. Claudio Ranieri, mister della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo campionato. Situazione dei calciatori, programmi sul mercato e anche una parentesi dedicata ad Andrea Pirlo, neo mister della Juventus.Ranieri e la sua Sampdoriacaption id="attachment 879557" align="alignnone" width="594" Ranieri (Getty images)/caption"Quest'anno si riparte con ancora più determinazione sperando che il pubblico di tutta Italia possa rientrare negli stadi", ha esordito Ranieri. "Mi aspetto un campionato strano, finché non ritornano i tifosi è un calcio che non ha quel classico sapore. Tu giochi ma lo fai anche per il pubblico, per essere trascinato, per invogliare e trascinare. I ragazzi sono carichi di autostima e dobbiamo fare una ... Leggi su itasportpress

