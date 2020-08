Pistola in vista per il pagamento di due stipendi (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato in un cantiere di Sant’Agnello dove il titolare di una ditta edile, insieme a suoi operai, stava curando la ristrutturazione di una residenza privata. Ha preteso il pagamento di vecchie prestazioni lavorative già corrisposte nel 2019 e, per “convincere” il suo ex datore di lavoro a cedere alle sue richieste, ha mostrato il calcio di una Pistola che gli sporgeva dalla cintura dei pantaloni. E’ così finito in manette G.G., 45enne di Piano di Sorrento già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sorrento, allertati dagli altri operai presenti nel cantiere. Quando sono arrivati lo hanno perquisito e hanno scoperto che la Pistola esibita fosse in realtà ad ... Leggi su anteprima24

La Regione Campania misurerà la febbre a scuola ai suoi studenti e lo farà mettendo a disposizione dei termoscanner per ogni scuola. Lo ha deciso il presidente Vincenzo De Luca con l’assessore all’ist ...

Usa, scontri tra polizia e manifestanti nel Wisconsin: due morti

Due persone sono rimaste uccisa a colpi di pistola e un'altra è rimasta ferita martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake ...

