Parigi, coronavirus: Macron non esclude un nuovo lockdown dopo l’aumento di contagi (Di venerdì 28 agosto 2020) Intanto, la Francia registra un nuovo record di casi positivi degli ultimi mesi: 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato della Direzione generale della Salute. Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell'ultima settimana (893.146) Leggi su firenzepost

