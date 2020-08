"Mesi di terrorismo psicologico portano anche questo". Becchi svela l'ultima vergogna firmata Pd-M5s (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 14 settembre si avvicina, ma il governo sembra ancora nel caos. A descrivere la situazione è Paolo Becchi che, con un cinguettio sul suo profilo Twitter, sintetizza: "Sono riusciti a tal punto a seminare la paura che ora apriranno le scuole ma senza insegnanti che impauriti da Mesi di terrorismo psicologico preferiscono stare a casa". Proprio così, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico dal dicastero guidato da Lucia Azzolina emerge ben poco e quel poco pure sregolato. Gli stessi insegnanti sono allarmati, visto e considerato che saranno loro a doversi sobbarcare parecchie delle responsabilità. Alla faccia dei giallorossi che, dopo il danno, fuggono. Leggi su liberoquotidiano

