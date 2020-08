McKennie, visite alla Juve nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 28 agosto 2020) TORINO - Buon compleanno Weston , per te in regalo c'è un bel contratto. È quello che legherà McKennie alla Juve per almeno una stagione. Proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, infatti, ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Domani visite mediche per #McKennie con la @juventusfc #calciomercato @SkySport - GoalItalia : #McKennie sbarca a Torino ???? Visite mediche e firma ?? - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Juve ormai ai dettagli per McKennie, forse già venerdì le visite mediche. I bianconeri lo con… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, #McKennie al #JMedical per le visite mediche ?? Le FOTO del suo arrivo #LeBombeDiVlad #LBDV… - GiodiceMatty_ : RT @alessandro_psc: #McKennie è arrivato al J Medical per le visite mediche di rito #Juventus @junews24com -