Mancini: primarie entro marzo ma coalizione condivida regole (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “Il Pd e’ per fare le primarie ma prima bisogna avere una coalizione che ne condivida il programma e le regole. Da lunedi’, alla ripresa dei lavori, saremo impegnati a insediare la coalizione di centrosinistra che ha gia’ funzionato nella campagna elettorale del I Collegio a Roma e alle elezioni nei Municipi III e VIII. Quella coalizione dovra’ discutere di un programma comune e di regole con cui fare le primarie. Non e’ un passaggio scontato”. Claudio Mancini, deputato romano del Pd e tesoriere del partito romano, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire mette sull’avviso tutti coloro che danno per scontata la costruzione del cosiddetto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Mancini primarie Mancini: primarie entro marzo ma coalizione condivida regole RomaDailyNews Repubblica - Dalla Polonia sbuca l'alternativa a Reguilon: si può chiudere a breve

Il momento delle scelte a sinistra. L'edizione odierna di Repubblica analizza la situazione sulla corsia mancina della difesa, tra quello che era l'obiettivo primario del Napoli (Sergio Reguilon) e la ...

Il momento delle scelte a sinistra. L'edizione odierna di Repubblica analizza la situazione sulla corsia mancina della difesa, tra quello che era l'obiettivo primario del Napoli (Sergio Reguilon) e la ...