LIVE – Triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di venerdì 28 agosto 2020) Alle 17:30 di venerdì 28 agosto Napoli, Castel di Sangro-L’Aquila scenderanno in campo in quel di Castel di Sangro in occasione di un Triangolare amichevole. Primo impegno stagionale nel precampionato per gli azzurri di Gattuso, che affrontano i padroni di casa e la squadra del capoluogo abruzzese in tre mini partite da 45 minuti ciascuna. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. DATA, ORARIO E DIRETTA TV AGGIORNA LA DIRETTA Castel DI Sangro-L’AQUILA 0-1 (5′ Di Paolo, 7′ Di Paolo) 7′– GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO L’AQUILA! Tap in vincente ancora di Francesco Di ... Leggi su sportface

reteabruzzocom : TRIANGOLARE NAPOLI-L’AQUILA-CASTEL DI SANGRO (aggiornamenti live) - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, ha inizio il triangolare: in campo #CasteldiSangro-#LAquila Segui la Live con noi - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila: segui g… - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: Tutto pronto per il triangolare in programma alle 17.30 tra #Napoli, #CasteldiSangro e #LAquila Segui con noi la diret… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Tutto pronto per il triangolare in programma alle 17.30 tra #Napoli, #CasteldiSangro e #LAquila Segui con noi la diret… -