Juventus, tra Dzeko e Milik spunta Suarez: l’ingaggio non è un problema ma c’è l’ostacolo buonuscita (Di venerdì 28 agosto 2020) Potrebbe essere Luis Suarez il colpo da novanta per l’attacco della Juventus, a riportare l’indiscrezione è Sky Sport. Secondo l’emittente satellitare il club bianconero starebbe seriamente pensando al centravanti uruguaiano, che non rientra nei piani del nuovo tecnico Koeman ed è in rotta il Barcellona. L’ostacolo maggiore al momento riguarda la trattativa per la risoluzione contrattuale. … L'articolo Juventus, tra Dzeko e Milik spunta Suarez: l’ingaggio non è un problema ma c’è l’ostacolo buonuscita Leggi su dailynews24

