Juve, non solo Dzeko. Un ex bianconero può tornare a Torino: la situazione (Di venerdì 28 agosto 2020) Grandi manovre per l'attacco bianconero dove, oltre al bosniaco (o un altro numero 9) si valuta il ritorno dell'attuale punta dell'Everton Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juve non Khedira da colonna a problema. Lui manda messaggi d'amore alla Juve, ma... La Gazzetta dello Sport Mercato Juve, Pirlo ha fretta: c'è l'accordo per la punta

Andrea Pirlo vuole mettere a segno quanto prima un colpo in attacco, per poter organizzare il reparto offensivo che dalla prossima stagione sarà privo di Gonzalo Higuain, ed è in pressing sugli uomini ...

Pirlo: "Juve, voglio riportare entusiasmo"

Andrea Pirlo è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. "Voglio riportare un po' di entusiasmo che è mancato nell'ultimo periodo. Voglio proporre un calcio offensivo, ieri le prime cose ch ...

