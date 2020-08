“Insufficiente contributo dalla Azzolina”: il capogruppo Pd Marcucci contro la ministra. M5s: “Fa gioco di Salvini, decida con chi stare” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il contributo giudicato “insufficiente” e per di più l’accusa di essere sempre impegnata a “trovare un capro espiatorio“. L’ultimo attacco alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina arriva direttamente dal Pd: fuoco (quasi) amico firmato dal capogruppo democratico al Senato, Andrea Marcucci. L’intervista alla Stampa non è passata inosservata tra i Cinquestelle che hanno difeso la ministra, già al centro delle critiche per la delicata gestione della fase che precede l’inizio dell’anno scolastico. “Noi continuiamo a sostenere il lavoro del governo: il Pd decida da che parte stare“, scrive il capogruppo M5s al Senato Gianluca Perilli. “Troviamo le dichiarazioni del senatore ... Leggi su ilfattoquotidiano

AndreaMarcucci : Ho detto a @LaStampa che il contributo della ministra #Azzolina è insufficiente e che bisogna fare di tutto affinch… - Noovyis : (“Insufficiente contributo dalla Azzolina”: il capogruppo Pd Marcucci contro la ministra. M5s: “Fa gioco di Salvini… - CorrNazionale : Rientro a #scuola, è caos. Per il Pd la ministra #Azzolina è “insufficiente” e il M5s insorge: “Qual è stato il vos… - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Dire: #Scuola, per il #Pd #Azzolina “insufficiente” e il #M5s insorge: “Qual è stato il vostro contributo?” - Agenpress : Scuola. Marcucci (PD). Contributo Azzolina insufficiente, vuole solo trovare capri espiatori… -

Ultime Notizie dalla rete : “Insufficiente contributo Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net