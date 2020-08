“I morti guariti in precedenza dal virus conteggiati come vittime Covid”. La stupefacente rivelazione dell’Iss (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Tutto è iniziato lo scorso 26 agosto, con quell’infornata preoccupante di 11 decessi per coronavirus registrati nella sola Regione del Veneto. Una situazione più che anomala in cui La Verità ci ha voluto vedere chiaro. Arrivando alla sconcertante scoperta: a finire nel conteggio delle vittime del Covid-19 non sono soltanto i morti conclamati con la sintomatologia del morbo, ma anche le persone guarite o negativizzate da tempo. E’ proprio dalla lettura del bollettino giornaliero emesso dalla Regione che emergono le informazioni che hanno scatenato la polemica nelle ultime ore: «L’alto numero di decessi, 11, registrati nel bollettino Covid della Regione Veneto comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale

