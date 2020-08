Ha colpito Briatore e i locali dei ricchi. Ora il Covid si è trasformato in Co-VIP (Di venerdì 28 agosto 2020) Sarà un caso ma da quando i contagi hanno riguardato Flavio Briatore e i clienti del Billionaire come dei locali più alla moda della Costa Smeralda, si stanno moltiplicando i refusi sul coronavirus anche su alcuni siti Internet istituzionali. Quelli che vi mostriamo riguardano un comune in provincia di Trento, un istituto scolastico e una sigla sindacale che difende i dipendenti della Agenzia delle Entrate. Per tutti e tre forse proprio per un lapsus freudiano il Covid 19 è diventato il Covip 19. Certo, con tutti quei personaggi famosi contagiati il virus si è davvero trasformato in un micidiale Co-VIP 2020... Leggi su iltempo

gushand77 : @gloquenzi lo stile Briatore i suoi locali la sua clientela repellono tanti però attaccarsi alla solita indaginetta… - Necxiuspuntodue : Ho letto che il giornale #Repubblica scrive che il virus ha colpito #Briatore per colpa del governo che non ha chiu… - GreenDew_ : RT @maurovanetti: Faccio notare che anche la storia di #Briatore è una vicenda di contagi sul posto di lavoro che hanno colpito in maniera… - giamakano : Dopo che #Briatore stava dando fastidio e spu//anando un po' di servi UE... coincidenza che proprio il suo Billiona… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Alessandro #Sallusti analizza il caso Flavio #Briatore, colpito dal #coronavirus, e critica le ipocrisie della #sinist… -