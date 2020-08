Giappone: il premier Shinzo Abe si dimette per problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel suo secondo mandato, il premier del Giappone Shinzo Abe è costretto a dimettersi per problemi di salute. Gli stessi lo costrinsero alle dimissioni nel 2007 Si conclude con lo stesso schema del 2007 il secondo mandato del premier del Giappone Shinzo Abe: dimissioni per problemi di salute. La diagnosi è colite ulcerosa da cui combatte da quando aveva solo 13 anni. Oggi a 65 anni i problemi sono peggiorati tanto da impedirgli di lavorare. Il premier lo ha annunciato alla tv pubblica del Giappone costringendolo ad una seconda umiliazione nel Paese dove morire per il troppo lavoro sembra quasi naturale. «Tornerò a lavorare e ... Leggi su zon

