Gamescom 2020: presentato il misterioso Uknown 9 (Di venerdì 28 agosto 2020) Alla Gamescom 2020 veniamo a conoscenza di Uknown 9. Ambientato in India, è il primo ambizioso progetto di Reflector Entertainment Si è parlando di moltissimi giochi durante la Opening Night Live della Gamescom 2020. Tra questi però molti erano titoli già conosciuti, ma non sono mancate le sorprese. Uknown 9 è infatti una di queste ed è stata presentata attraverso un trailer in CG che ne presenta le atmosfere. È il primo progetto della software house Reflector Entertainment, piccolo team di veterani dell’industria che vuole creare qualcosa di diverso dal solito panorama videoludico. Uknown 9 ci porta in India, ecco il teaser trailer della Gamescom 2020 Ci troviamo in India, ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : Dragon Age 4 presentato ufficialmente al Gamescom 2020 - GamesPaladinsIT : Aragami 2 annunciato da Lince Works alla Gamescom 2020 - Multiplayerit : Gamescom 2020: seguite il Future Games Show con noi in diretta su Twitch - GameXperienceIT : #Godfall: nuovo e lungo #Video di #Gameplay dalla Gamescom 2020 - DarioConti1984 : Dragon Age è vivo: un assaggio del GDR di BioWare alla Gamescom 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom 2020 Gamescom 2020: tutti i giochi annunciati all’ONL Tom's Hardware Italia Gamescom 2020: presentato il misterioso Uknown 9

Si è parlando di moltissimi giochi durante la Opening Night Live della Gamescom 2020. Tra questi però molti erano titoli già conosciuti, ma non sono mancate le sorprese. Uknown 9 è infatti una di ques ...

Fordzilla: ecco il bolide futuristico realizzato da Ford e dai videogiocatori

In occasione della Gamescom 2020, Ford e il team eSport Fordzilla hanno svelato al mondo il prototipo TeamFordzillaP1, un bolide da gara realizzato con la collaborazione dei videogiocatori. La racing ...

Si è parlando di moltissimi giochi durante la Opening Night Live della Gamescom 2020. Tra questi però molti erano titoli già conosciuti, ma non sono mancate le sorprese. Uknown 9 è infatti una di ques ...In occasione della Gamescom 2020, Ford e il team eSport Fordzilla hanno svelato al mondo il prototipo TeamFordzillaP1, un bolide da gara realizzato con la collaborazione dei videogiocatori. La racing ...