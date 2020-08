F1, Wolff: “Il patto della concordia è un compromesso utile” (Di venerdì 28 agosto 2020) “La migliore situazione è quando le due parti finiscono le negoziazioni ed entrambe non sono del tutto soddisfatte. Crediamo che sia un compromesso, sono sicuro che anche la Liberty Media lo pensi. Guardando al futuro penso sia comunque la cosa migliore per la Formula 1 e per la competizione in generale”. Lo ha detto il team principal della Mercedes Toto Wolff al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, commentando l’accordo tra team e Liberty Media sul ‘patto della concordia’. Leggi su sportface

