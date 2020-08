Elisabetta Gregoraci chiarisce le condizioni di Flavio Briatore, positivo al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Ormai da giorni Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano che ha confermato la sua positività al Coronavirus. Una foto dall’ospedale, presto cancellata dallo stesso imprenditore, lo vede comunque in buone condizioni in ospedale, sorridente e sempre al lavoro. Intanto il figlio Falcon, in compagnia della madre Elisabetta Gregoraci, si vive le vacanze estive al mare. Elisabetta Gregoraci risponde ai commenti negativi Qualche foto pubblicata su Instagram mentre si diverte al mare con il figlio, basta, per alcuni a scatenare la polemica. Non per la maggior parte, in moltissimi lasciano messaggi di supporto alla showgirl e al figlio, alcuni lodano il loro bellissimo rapporto, sottolineando come la loro alchimia sia percepibile in ... Leggi su thesocialpost

