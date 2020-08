Coronavirus, positiva una deputata dopo le vacanze in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus arriva anche alla Camera. positiva una deputata di Forza Italia. La parlamentare ha scoperto di essere positiva al Covid-19 dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. A dare l’annuncio è stata la diretta interessata con un messaggio su Facebook. Coronavirus, il parlamentare positivo La deputata Elvira Savino è positiva al Coronavirus. La parlamentare pugliese, al terzo mandato consecutivo alla Camera dei Deputati, ha dato il triste annuncio su Facebook. Eletta con Forza Italia nel 2018 si rammarica per non poter prendere parte alla campagna elettorale del centrodestra che punta all’elezione di Raffaele Fitto. “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso ... Leggi su newspad

