Briatore dimesso dal San Raffaele: proseguirà l’isolamento a casa (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore è pronto a lasciare il San Raffaele di Milano, struttura presso la quale è ricoverato da lunedì. Nel frattempo è caccia ai clienti del Billionaire: sono oltre 3mila i clienti da rintracciare per i tamponi. Risultato positivo al Covid-19, Flavio Briatore è in via di dimissioni. Da domani, infatti, il patron del del … L'articolo Briatore dimesso dal San Raffaele: proseguirà l’isolamento a casa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - MediasetTgcom24 : Flavio Briatore sarà dimesso sabato dall'ospedale San Raffaele #flaviobriatore - Agenzia_Ansa : Domani mattina Flavio #Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni gio… - LoMassi : #Briatore sarà dimesso dal San Raffaele di Milano, ma il buttafuori gli farà il timbrino sulla mano - GianniVezzani1 : RT @MoriMrc: Briatore domani dimesso... spiace per i catastrofisti... il covid non gli ha creato nessun problema... ma voi continuate a gir… -