Ardea, ennesimo incendio: a fuoco anche un’auto e una roulotte (Di venerdì 28 agosto 2020) Ancora un incendio ad Ardea, dove le fiamme hanno distrutto un’auto e una roulotte. tutto è partito da un’incendio di sterpaglie, in via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo, in zona Salzare, scoppiato intorno alle ore 12:30. Nel cielo si è levata una densa corolla di fumo nero, a causa dei rifiuti nascosti nelle sterpaglie e dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e di Anzio con tre squadre e i moduli della protezione civile del nucleo operativo Airone. 1 di 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ardea – Ancora roghi sul litorale romano: a bruciare, nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2020, una vasta area boschiva in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, zona già nota per i numerosi e continui ...

Ardea – “Dal lunedì al sabato, tutte le settimane, sul piazzale presso il ‘lido le Salzare’, nel nostro comune si raccoglie il verde e i rifiuti ingombranti; su appuntamento, anche i Rae (elettrodomes ...

