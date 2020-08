Vittoria morta a 5 anni, l’addio commovente dei genitori: “Ora corri felice” (Di giovedì 27 agosto 2020) La piccola Vittoria è morta causa di una malattia rara di nome DIPG scoperta lo scorso febbraio. La sua storia aveva commosso tutta la penisola Fonte Facebook – Insieme per guarireHa lottato tanto, ma alla fine non ce l’ha fatta. Vittoria Marti se ne è andata a soli 5 anni a causa di una malattia rara denominata DIPG (glioma diffuso intrinseco del ponte) una neoplasia aggressiva che intacca il tronco encefalico. I genitori lo avevano scoperto lo scorso febbraio e prontamente avevano lanciato una raccolta fondi online per poter intraprendere un percorso di cure all’estero. In questo modo la sua storia era diventata virale ed era arrivata dritta al cuore degli italiani. A Zoppola piccolo centro della provincia di Pordenone l’intera ... Leggi su chenews

