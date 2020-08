‘Uomini e Donne’, ufficiale: i tronisti sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis, ma anche Davide Blanda rimane su espressa richiesta di una dama del ‘Trono over’! (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo pomeriggio è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. C’è stato un mix di Trono over e Trono Classico. A fornici le anticipazioni è stato il sito IlVicoloDelleNews.it: I tronisti scelti sono: Davide Donadei di Gallipoli e Gianluca De Matteis di Roma. Davide Blanda invece rimane perché Roberta Di Padua gli aveva proposto di conoscersi e ballano anche insieme. Il secondo ballo però non lo fa con lei. L'articolo ‘Uomini e Donne’, ufficiale: i tronisti sono Davide Donadei e Gianluca De ... Leggi su isaechia

