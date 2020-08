Torna la Nazionale: ecco i 37 convocati di Mancini. Prima per Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull'Armenia nell'ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale Torna in campo per la UEFA Nations Leagu : venerdì 4 settembre, ore 20.45 - ... Leggi su leggo

Non solo Nazionale maggiore. Riparte anche l'avventura dell'Under 21, dopo la lunga pausa forzata per l'emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown. La Nazionale Under 21 torna in campo per i primi d ...La Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni della stagione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l’amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre allo ...