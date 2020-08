Terra dei fuochi: diminuiscono i roghi (Di giovedì 27 agosto 2020) diminuiscono i roghi nella Terra dei fuochi secondo il report del bimestre giugno-luglio 2020: sono 223 in meno rispetto al 2019 Sono stati 194 i roghi nel bimestre giugno-luglio 2020, 417 nello stesso periodo del 2019. Il dato, presentato oggi al termine di una riunione della Cabina di regia “Terra dei fuochi”, evidenzia una netta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

matteosalvinimi : DIFENDIAMO I NOSTRI CONFINI! I nostri nonni hanno dato la vita per la terra, il mare e le ricchezze di questo merav… - FidanzaCarlo : @Musumeci_Staff chiude gli hotspot della Sicilia e dispone il trasferimento dei #clandestini fuori regione raccogli… - PE_Italia : ???????? “Farà sempre più caldo. Ci vuole l’impegno di tutti, soprattutto dei ragazzi, giorno per giorno. Solo così po… - ski12665 : RT @claudio301065: Nessuno è comunista caro verruca.Odiamo gli imbecilli, ricchi e poveri,che per interessi personali mettono a rischio la… - radiolisola : #NowPlaying: Elio e le Storie Tese - La terra dei cachi -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Terra dei fuochi, incendio di rifiuti tra San Marcellino e Trentola Ducenta Il Mattino Estate di Trani, a Palazzo Palmieri collettiva de Lacarvella: domenica l'inaugurazione

Domenica 30 agosto, alle ore 20, si inaugura la mostra d'arte contemporanea che sarà visitabile sino al 3 settembre presso il palazzo Palmieri di Trani, "cinque artisti a confronto" che vedrà esposte ...

Alessandria Calcio: il 5 settembre amichevole di lusso a porte chiuse con la Sampdoria

ALESSANDRIA – Esordio stagionale in grande stile per l’Alessandria Calcio. Sabato 5 settembre i grigi giocheranno contro la Sampdoria, allo stadio Moccagatta. Il match contro i blucerchiati si terrà a ...

Domenica 30 agosto, alle ore 20, si inaugura la mostra d'arte contemporanea che sarà visitabile sino al 3 settembre presso il palazzo Palmieri di Trani, "cinque artisti a confronto" che vedrà esposte ...ALESSANDRIA – Esordio stagionale in grande stile per l’Alessandria Calcio. Sabato 5 settembre i grigi giocheranno contro la Sampdoria, allo stadio Moccagatta. Il match contro i blucerchiati si terrà a ...