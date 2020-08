Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, in arrivo su Switch (Di giovedì 27 agosto 2020) Bandai Namco ha annunciato Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack. Il gioco unisce meccaniche da RPG a quelle di un rhythm game Tutti gli amanti di Taiko No Tatsujin potranno espandere la loro esperienza sulla saga. Infatti al tradizionale gameplay da rhythm game si aggiungono numerose meccaniche RPG in un Pack che contiene ben due avventure. La raccolta infatti contiene Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2 in una edizione unica. Date un’occhiata al trailer per scoprire tutte le caratteristiche di questo peculiare gioco. Tutti i dettagli su Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure ... Leggi su tuttotek

PierreSBK71 : NEWS: TAIKO NO TATSUJIN RHYTHMIC ADVENTURE PACK IMMERGERÀ GLI UTENTI NINTENDO SWITCH IN UN’AVVENTURA GDR MUSICALE D… - GamerClickit : Un nuovo Taiko no Tatsujin in arrivo per Nintendo Switch - SerialGamerITA : Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, annunciato un pacchetto di due giochi per Switch - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l’arrivo in Europa di TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK. - Mara01228487 : RT @NintendoItalia: ?? Rullo di tamburi... Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack arriva su #NintendoSwitch nell'inverno 2020, così pot… -