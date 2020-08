Sbk, Sykes confermato in BMW anche nel 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - Tom Sykes resterà nel BMW Motorrad WorldSBK Team anche nel 2021. L'iridato del 2013 proseguirà il suo legame con il team per la terza stagione consecutiva dopo l'approdo nel 2019 e affiancherà ... Leggi su corrieredellosport

BMW ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto fino al 2021 di Tom Sykes, che affiancherà Michael van der Mark per puntare al titolo Superbike. Finalmente BMW ha preso una decisione in vista ...BMW ha annunciato la conferma di Tom Sykes, che affiancherà la new entry Michael van der Mark: tagliato fuori Eugene Laverty Nonostante la stagione 2020 del Mondiale SBK sia ancora ampiamente in esser ...