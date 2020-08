Salvini senza bussola (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime ore il leader della Lega Matteo Salvini si è messo in evidenza per due polemiche a distanza, che vale la pena di analizzare. La prima è con il ministro dell’Istruzione Azzolina, che Salvini vuole allontanare dall’incarico attraverso una mozione di sfiducia da sottoporre al voto del Parlamento. La seconda è con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a seguito di una manifestazione svoltasi in quella città con il leader della Lega presente in piazza senza mascherina.Ne parliamo perché le due situazioni (diversissime tra loro e per nulla collegate), sono però assai rappresentative della condizione “politica” in cui il “Capitano” si ritrova da qualche mese a questa parte, diciamo dall’autunno dello scorso anno.Cominciamo dalla mozione di ... Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante capire perché decine e decine di poliziotti impediscono a normali cittadini di manifestare il… - matteosalvinimi : PARENZO SENZA LIMITI: IL CALO DEGLI SBARCHI? NON ERA MERITO DI SALVINI. Siamo su Scherzi a parte...! #vocisinistre - fattoquotidiano : Benevento, Salvini in città senza mascherina né distanziamento. Mastella: “Sarà multato” - caterinacorda1 : RT @laltrodiego: Sindaco #PD di Brescia: 'introdurre l’obbligo di lavori socialmente utili per i richiedenti asilo. Questo toglierebbe il t… - ValerioPastore1 : RT @NatMarmo: Lo facciamo un applauso a Clemente Mastella che ha fatto multare Salvini durante un comizio a Benevento perché senza mascheri… -