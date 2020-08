PS5 supporterà sia il WiFi 6 che il Bluetooth 5.1 (Di giovedì 27 agosto 2020) PlayStation 4 è un hardware molto solido, ma tutti coloro che hanno acquistato un modello della console all'inizio del ciclo vitale del sistema sanno che aveva anche un tallone d'Achille piuttosto evidente: il suo WiFi. Questo perché Sony ha optato per un WiFi datato e economico invece di essere a prova di futuro con un nuovo chip 802.11ac di quinta generazione. La compagnia alla fine ha migliorato le funzionalità WiFi dei modelli PS4 Pro e PS4 Slim e, per fortuna, non sta risparmiando sul WiFi di PlayStation 5.Il sito brasiliano Technoblog ha scoperto le specifiche wireless di PS5 e sembra che la nuova console offrirà sia il WiFi 6 che il Bluetooth 5.1. Lo standard WiFi 6 (802.11ax) offre una velocità di download massima di 9,6 gbps. ... Leggi su eurogamer

