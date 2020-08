Pro Sesto, due calciatori positivi al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) La Pro Sesto, attraverso una nota, ha reso noto che due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Questa la nota del club biancoblu: “Pro Sesto 1913 comunica che nella giornata di ieri è stata accertata la positività al Covid-19 di due componenti della prima squadra. La Società ha provveduto all’immediato isolamento fiduciario dei due soggetti e, in accordo con il Comitato Medico Scientifico, ha deciso di sospendere momentaneamente gli allenamenti della squadra. Inoltre, di comune accordo con l’AC Monza, è stato deciso di annullare, con spirito di responsabilità e a tutela della salute pubblica, l’amichevole prevista per sabato 29 agosto.” Foto: sito ufficiale Pro Sesto L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Annullata l'amichevole Pro Sesto – Monza, in calendario sabato 29 agosto, a causa di un caso di positività al Coronavirus riscontrato nella squadra milanese. I brianzoli torneranno dunque in campo il ...L’amichevole in programma sabato 29 agosto, alle 20.45, a Sesto San Giovanni, tra il Monza e la Pro Sesto è stata annullata. In casa biancoceleste sono stati riscontrati due casi di positività al Covi ...