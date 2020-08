Perchè dovreste firmare questa petizione on line: salviamo la scrittura a mano, salviamo l’anima umana. (Di giovedì 27 agosto 2020) Le neuroscienze concordano sul fatto che i processi cognitivi e neuronali che si celano dietro il miracolo della scrittura a mano hanno un effetto preciso sulla evoluzione plastica del cervello umano. Questo significa che la configurazione delle interconnessioni neuronali varia, nel tempo e in relazione alla qualità del tempo impiegato (il tempo dell’apprendimento e l’età infantile), per poi consolidarsi in un modo o nell’altro a seconda che determinate attività cognitive siano state praticate o meno. In parole semplici il tempo in cui si impara a scrivere è determinante e gli effetti neuronali permanenti. Per questo motivo la scrittura a mano e, oserei dire, l’insegnamento della calligrafia (come peraltro l’insegnamento del greco e della ... Leggi su romadailynews

