Operazione antidroga in Sardegna: sei persone arrestate (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ scattata all’alba di questa mattina Operazione anti droga da parte dei Carabinieri di Valledoria che ha visto l’arresto di sei persone. Ulteriori aggiornamenti sono in corso. E’ scattata all’alba di questa mattina l’Operazione antidroga messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Valledoria che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

vivere_sardegna : Maxi operazione antidroga a Valledoria, 6 persone in arresto - sardanews : Maxi operazione antidroga a Valledoria, 6 persone in arresto - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Polizialocale ??| Operazione antidroga a #Mestre ??Arrestato spacciatore. Oggi il processo per direttissima: condanna e… - MilanForever81 : RT @comunevenezia: #Polizialocale ??| Operazione antidroga a #Mestre ??Arrestato spacciatore. Oggi il processo per direttissima: condanna e… - comunevenezia : #Polizialocale ??| Operazione antidroga a #Mestre ??Arrestato spacciatore. Oggi il processo per direttissima: conda… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga Grossa operazione antidroga nel territorio di Bosa | Ogliastra vistanet Operazione antidroga dalle prime luci dell'alba

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura che ha coor ...

Supermercato della droga in casa: arrestate due coppie di coniugi a Trieste

Fulcro del traffico di cocaina era un appartamento in via Molino a Vento. Sette in totale gli indagati dalla polizia di Stato TRIESTE La Polizia di Stato ha arrestato, per spaccio di cocaina, due copp ...

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura che ha coor ...Fulcro del traffico di cocaina era un appartamento in via Molino a Vento. Sette in totale gli indagati dalla polizia di Stato TRIESTE La Polizia di Stato ha arrestato, per spaccio di cocaina, due copp ...